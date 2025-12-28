الحربلي يتصدر سباق "الدرفت" بمهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 28 ديسمبر/وام/ اختتمت أمس منافسات سباق ليوا للدرفت، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي2026، بمشاركة 80 سيارة في فئتي المحترفين والوكالة، على حلبة ليوا بعد سلسلة من التصفيات والمراحل الإقصائية.

وشهدت فئة المحترفين مشاركة 51 سيارة، وفاز بلقبها السائق محمد ناصر الحربلي من السلفادور، وجاء ثانيا علي مصطفى مخصيد، وثالثاً خليفة الفلاسي، ورابعا كريم هاني من مصر، وخامسا جاك باتريك من إيرلندا.

كما تصدرمحمد ناصر الحربلي فئة الوكالة، بمشاركة 29 سيارة وجاء وصيفا إيهاب أبو فلاح من لبنان، وثالثاً روبرت باباجوليان من روسيا، ورابعا كريم هاني من مصر، وخامسا الأمير محمد شهاب من لبنان.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المنافسات أقيمت وفق معايير تحكيم دقيقة ركزت على عناصر الزاوية، والخط، والتحكم، والسرعة، ما أدى إلى رفع مستوى التنافس، وإبراز مهارات السائقين في مختلف المراحل.