الإمارات تتصدر عربياً في الاستثمار بقطاع الأغذية والمشروبات

الكويت في 28 ديسمبر / وام/ أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن دولة الإمارات تصدّرت الدول العربية في الاستثمار بالمشروعات البينية في قطاع الأغذية والمشروبات، بحصة بلغت 45% من إجمالي عدد المشاريع البينية العربية، وبنسبة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.

وكشفت المؤسسة أن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية استقطب 516 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 22 مليار دولار، وفّرت تلك المشاريع نحو 93 ألف وظيفة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الثالث لعام 2025 عن قطاع الأغذية والمشروبات في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم من مقرها في دولة الكويت، أن خمس دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والمغرب وقطر، استقطبت خلال الفترة نفسها 421 مشروعاً أجنبياً، بحصة بلغت 82% من الإجمالي، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 17 مليار دولار، وبحصة 79% من الإجمالي، كما وفّرت تلك المشاريع نحو 71 ألف وظيفة، بما يمثل 76% من إجمالي الوظائف.

وأضاف التقرير، الذي يركز على أربعة محاور رئيسية هي: "المبيعات حتى عام 2029، والتجارة الخارجية العربية لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في القطاع (2003–2024)، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في القطاع لعام 2024"، أن الولايات المتحدة تصدّرت قائمة الدول المستثمرة في المنطقة العربية بقطاع الأغذية والمشروبات خلال الأعوام الـ22 الماضية، بعدد 74 مشروعًا، مثّلت 14% من الإجمالي، وبقيمة قاربت 4 مليارات دولار، وبحصة 18% من إجمالي الاستثمارات، ووفّرت تلك المشاريع أكثر من 14 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات الأجنبية العشر الأولى المستثمرة في القطاع على نحو 15% من عدد المشاريع الأجنبية، و32% من التكلفة الاستثمارية، و29% من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدّرت شركة "نستله" السويسرية القائمة من حيث عدد المشاريع بواقع 14 مشروعًا، فيما تصدّرت شركة "نيبولون" الأوكرانية القائمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة ملياري دولار، وبعدد وظائف بلغ 6 آلاف وظيفة.

وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع، أوضح التقرير أن 12 دولة عربية استثمرت في 108 مشاريع بينية، بما يمثل نحو 21% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عامًا، نفذتها 65 شركة، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 6.5 مليارات دولار، بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، كما وفّرت نحو 28 ألف فرصة عمل. وتصدّرت دولة الإمارات القائمة بحصة 45% من إجمالي عدد المشاريع البينية، وبحصة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.

وبشأن مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات في 14 دولة عربية، والتي تم رصدها من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز وفق وكالة "فيتش"، جاءت الإمارات والسعودية ومصر وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في القطاع خلال عام 2024، تلتها سلطنة عمان والبحرين والجزائر والمغرب والكويت على التوالي.

ورجّح التقرير ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية (16 دولة) بمعدل 8.6% لتتجاوز 430 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يمثل 4.2% من الإجمالي العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز تلك المبيعات 560 مليار دولار بحلول عام 2029.

وأشار التقرير إلى وجود تركز جغرافي كبير في مبيعات القطاع بالمنطقة العربية، حيث استحوذت مصر والسعودية والجزائر والإمارات والعراق على نحو 77% من مجمل تلك المبيعات بنهاية عام 2025. وعلى صعيد التوزيع بحسب نوع المنتج، حلّت منتجات اللحوم والدواجن في المقدمة بحصة قاربت 27% من إجمالي مبيعات الأغذية في 16 دولة عربية، لتبلغ قيمتها نحو 106 مليارات دولار بنهاية عام 2025، تلتها منتجات الحبوب والمعكرونة والمخبوزات بقيمة 63 مليار دولار وبحصة 16%.

كما أوضح التقرير ارتفاع المتوسط السنوي لإنفاق الفرد على الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية بمعدل 7.2%، ليتجاوز 1845 دولارًا بنهاية عام 2025، مقتربًا من المتوسط العالمي البالغ 2048 دولارًا، مع توقعات بمواصلة هذا المتوسط ارتفاعه ليبلغ نحو 2255 دولارًا بنهاية عام 2029.

وتوقع التقرير أن يرتفع المتوسط العربي لحصة الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية من إجمالي الإنفاق الأسري في الدول العربية (13 دولة) ليصل إلى 25.8% بنهاية عام 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 24.2%.

وفيما يتعلق بتجارة الدول العربية الخارجية في الأغذية والمشروبات غير الكحولية، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل تجاوز 15% لتصل إلى نحو 195 مليار دولار في عام 2024، استحوذت خمس دول هي الإمارات والسعودية ومصر والعراق والمغرب على 70% منها، وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 18% إلى حوالي 56 مليار دولار، والواردات بنسبة 14% إلى نحو 139 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأضاف التقرير أن أهم عشر دول مصدّرة إلى المنطقة العربية استحوذت على نحو 53% من مجمل واردات الأغذية والمشروبات غير الكحولية، بقيمة بلغت 73.5 مليار دولار، وتصدّرت البرازيل القائمة كأكبر مصدّر للمنطقة بقيمة 16.5 مليار دولار وبحصة 12% من الإجمالي. وفي المقابل، استحوذت قائمة أهم عشر دول مستوردة من المنطقة على 60% من مجمل الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بقيمة 33.5 مليار دولار، مع تصدّر السعودية كأكبر مستورد من المنطقة بقيمة 6.6 مليارات دولار وبحصة 12% من إجمالي الصادرات العربية.