مشاركة كبيرة في فعاليات "اليوم المفتوح" لرياضة المرأة بالفجيرة

الفجيرة في 28 ديسمبر/وام/ شاركت 350 سيدة في فعاليات اليوم المفتوح لرياضة المرأة مساء أمس على "كورنيش قدفع"، يتنظيم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ووزارة الرياضة.

و أوضح اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ، أن الفعاليات تضمنت الرماية بالليزر وركوب الخيل، والقوس والسهم، ومسابقات رياضية مختلفة، بالإضافة إلى مسابقات للأطفال عمر 5 سنوات فما فوق.

وقال سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن الفعاليات تسهم في تعزيز ممارسة المرأة للرياضة وتمكينها ، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع نشط ومتفاعل مع المبادرات.

وأكد حرص الاتحاد على تنويع الأنشطة والفعاليات، واعتماد فعاليات رأس السنة الميلادية 2026 في منطقة حتا يوم 31 ديسمببر الجاري، بما يتماشى مع تطلعات جميع أفراد المجتمع، وتعزيز الشغف بالأنشطة والبرامج التي تستهدف بناء القدرات.