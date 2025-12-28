انطلاق مسابقة الصيد بالصقور ضمن مهرجان الظفرة

الظفرة في 28 ديسمبر/وام/ انطلقت صباح اليوم بميدان الفعاليات في مدينة زايد، مسابقة الصيد بالصقور ضمن مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام المنافسات على مدار 3 أيام حتى 30 ديسمبر الجاري، متضمنة 12 شوطًا، بواقع 8 أشواط لفئة الفروخ، وتشمل 4 لفئة الملاك، و4 لفئة العامة، في فئات جير بيور، وجير شاهين، وقرموشة جير، وجير تبع، إضافة إلى 4 أشواط أخرى لفئة الجرناس، بواقع شوطين لفئتي العامة والملاك.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح - جير بيور فرخ، عن فوز فريق الفرسان بالمركز الأول، وجاء ثانيا راشد سعيد علي بن سرود السويدي، وثالثًا عبدالله خلفان بطي سالم السويدي.

وتصدر فريق دبي الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح جير شاهين - فرخ، وجاء ثانيا عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، وثالثا عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي.، كما توج فريق دبي بالشوط الثالث لفئة العامة مفتوح - فرخ، وجاء فريق ميدان وصيفا، وذهب المركز الثالث إلى فريق الصيرمي.

وشهد الشوط الرابع لفئة العامة مفتوح – جير تبع فرخ، فوز فريق الصيرمي بالمركزين الأول والثاني، وجاء ثالثا راشد سعيد علي بن سرود المنصوري.

وقال سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إن مسابقة الصيد بالصقور تترجم دعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة، ودورها في الحفاظ على تراث الصقارة الأصيل، ونقله للأجيال المتعاقبة، وتعزيز مفهوم الصيد المستدام، لدى الصقارين وهواة الصيد التقليدي.

وأضاف أن المسابقة تشهد اقبالا واسعا من الصقارين، وترتبط بالموروث الشعبي وتتجذر فيه، ويأتي تنظيمها سنويا ضمن المهرجان، لتنمية حضورها، وزيادة التفاعل معها بين أبناء مجتمع الإمارات والمقيمين وزوار الدولة.

بدوره أكد سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور إحدى الفعاليات الأصيلة ضمن دوراته، وتحظى بإقبال واسع من الصقارين، لما تمثله من قيمة تراثية وثقافية، معربا عن تقديره لجميع الصقارين المشاركين، وروحهم الرياضية العالية، وحرصهم على العناية بالصقور، ورعايتها، باعتبارها قيمة أصيلة في موروث الصقارة الإماراتية.