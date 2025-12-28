أبوظبي تتصدر العالم في تقديم العلاج الجيني الثوري "إتفيزما" لضمور العضلات الشوكي

أبوظبي في 28 ديسمبر / وام / عززت أبوظبي مكانتها الرائدة عالميا في الرعاية الصحية بتقديم العلاج الجيني الثوري "إتفيزما" (ITVISMA™ – أوناسمنوجين أبيبارفوفيك) لمرض ضمور العضلات الشوكي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التي تعد جزءاً من شركة "صحة" التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، لتصبح الإمارة الأولى على مستوى العالم في توفير هذا العلاج للمرضى بعمر عامين فما فوق ممن لديهم طفرة مؤكدة في جين SMN1.

ويُعد "إتفيزما" علاجاً جينياً يُعطى لمرة واحدة، صُمّم لاستهداف السبب الجيني الأساسي للمرض، مع أثر طويل الأمد يسهم في تحسين الوظائف الحركية وتقليل الحاجة للعلاجات المتكررة، ويعكس التزام أبوظبي بإتاحة أحدث الابتكارات العلاجية للمرضى.

وحصل العلاج على مسار الموافقة المعجّلة في الإمارات بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، ما يجعلها من أولى الدول بعد الولايات المتحدة التي تعتمد هذا الابتكار.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الإمارة بتقديم رعاية صحية عالمية الجودة ويكرّس مكانتها الرائدة في الطب المبني على علم الجينوم والطب الدقيق، مشيرة إلى فخر أبوظبي بكونها من أولى الدول التي توفر علاج "إتفيزما" المبتكر، وأكدت دورها كمسرّع للابتكار الصحي، مع التركيز على صحة ورفاه المجتمع وتيسير الوصول للعلاجات المتقدمة للأمراض النادرة، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة العلاجية ويثري سجلها بالحلول والابتكارات الصحية التي ترتقي بجودة حياة المرضى.

وأوضح بدر القبيسي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، أن تقديم علاج "إتفيزما" عالمياً لأول مرة في المدينة يعكس تكامل المنظومة الصحية في أبوظبي تحت قيادة دائرة الصحة، وانسجاماً مع رؤية "بيورهيلث" وتوجيهات الدائرة لتحديد مسارات الرعاية وتيسير التعاون مع الشركاء، وفي مقدمتهم شركة "نوفارتس"، مما مكّن المرضى من الحصول على هذا العلاج المبتكر بأعلى معايير السلامة والكفاءة، ليحدث تغييراً كاملاً في حياتهم نحو الأفضل.

وقال محمد عزّ الدين، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في "نوفارتس"، إن إنجاز اليوم يخدم المرضى وأسرهم أولاً، ويجسد ثمار التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ويؤكد الدور المتنامي لأبوظبي كمركز مرجعي إقليمي وعالمي متقدم في رعاية الأمراض العصبية العضلية.

ويستند نموذج الرعاية في أبوظبي للأمراض الجينية النادرة إلى نهج متكامل يشمل الفحص المبكر، والاختبارات التأكيدية السريعة، والإحالة لمراكز التميز، وإتاحة العلاج المبكر، كما يوفر برنامج الفحوصات الجينية للمواليد الجدد تسلسلاً جينياً كاملاً لأكثر من 815 حالة وراثية قابلة للعلاج، مما يجعله من الأكثر شمولاً عالمياً، مع ضمان التغطية التأمينية وتوافر العلاجات المبتكرة في الوقت المناسب.