نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب

أبوظبي في 28 ديسمبر / وام / افتتح نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية رسمياً اليوم أكاديمية عالمية لتطوير المواهب، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، إن إطلاق الأكاديمية يرسخ دوره المحوري في الارتقاء باللعبة، بوجود مدربين يمتلكون خبرات عالمية، مشيراً إلى أن هناك اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الأردنية السويدية للشطرنج، ومقرها في مملكة السويد، لتوفير فرصة مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الأوروبية، وتبادل الخبرات.

وأثنى على مشاركة البطل الهندي فيشواناثان اناند في فعاليات الافتتاح، ووصفه بأيقونة الشطرنج في الهند والعالم، والفائز باللقب العالمي 5 مرات، مؤكداً أن وجوده يعد محفزاً وملهماً للاعبين واللاعبات.

وقال البطل فيشواناثان اناند إن الأكاديمية فرصة مميزة للتطوير وبناء قدرات عالية بأساليب علمية متطورة، لاسيما أن أبوظبي ستستضيف أولمبياد الشطرنج العالمي 2028، مشيداً بالاهتمام الذي تحظى به اللعبة على المستويات كافة، وتنظيم البطولات لمختلف الفئات العمرية.

حضر حفل الافتتاح، عارف إسماعيل الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ويوسف أحمد الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وإبراهيم المرزوقي عضو مجلس الإدارة.