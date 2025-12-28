"الغويفات" تحصد كأس "الإيذاع" في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

الشارقة في 28 ديسمبر / وام / أقيمت مساء اليوم بميدان الذيد منافسات فئة الايذاع ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد "2025-2026".

وانتزعت "الغويفات"، لمانع علي بن حماد الشامسي، كأس الابكار المفتوح في الشوط الرئيسي الأول مسجلة 9:09:40 دقيقة، بينما حصد "أشقر"، لهزاع سعيد آل سالمين المنصوري بندقية الجعدان المفتوح، بزمن قدره 9:12:21 دقيقة.

وأسفرت بقية المنافسات عن فوز "خيال"، لحمد طرشوم صالح العامري بالمركز الأول في الشوط الثالث، بزمن قدره 9:23:08 دقيقة، وحققت "صوغه"، لمحمد علي حماد الشامسي لقب الشوط الرابع مسجلة 9:20:11 دقيقة.

وفاز "ضرغام"، لحمدان محمد مبارك العفاري بلقب الشوط الخامس بزمن قدره 9:21:66 دقيقة، وتوجت "مختاره"، لأحمد عبيد غنام المزروعي بالمركز الأول في الشوط السادس بزمن 9:22:19 دقيقة، وذهب لقب الشوط السابع إلى "القفاي" لعبدالله محمد عتيق شامس العامري بزمن 9:24:04 دقيقة.

وحصد "مرموق" لسالم فارس حمد الشامسي لقب الشوط الثامن بزمن 9:24:09 دقيقة، وتوجت "وصايف"، لحمد طرشوم صالح العامري بلقب الشوط التاسع بزمن 9:27:65 دقيقة، وذهب لقب الشوط العاشر إلى "بلشه"، لمبارك مطر حويرب المنصوري بزمن 9:21:45 دقيقة.

وشهدت المنافسات الصباحية فوز "مكارم" لصابر سعيد بن صابر الكتبي بأول أشواط الإيذاع، وتضمنت 16 شوطاً لمسافة 6 كلم، بزمن قدره 9:18: 3 دقيقة، وحصدت "حشيمة" لراشد خلفان بن جرش الكتبي، لقب الشوط الثاني مسجلة 9:16:9 دقيقة، "أفضل توقيت"، بينما حقق "شاهين" لمهير علي الكتبي المركز الأول في الشوط الثالث بزمن قدره 9:20:6 دقيقة.