عمار بن حميد يحضر أفراح الكتبي في الشارقة

عجمان في 28 ديسمبر / وام / حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة علي مهير بن بليشة الكتبي، وعائلة مبارك علي بن شنة الكتبي، بمناسبة زفاف أحمد علي الكتبي إلى كريمة عبيد مبارك بن شنة الكتبي، وزفاف علي مبارك الكتبي إلى كريمة علي مهير بن بليشة الكتبي، اليوم، بقاعة البيت المتوحد بالشارقة.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالنجاح والسعادة.