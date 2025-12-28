المهر العماني "إس إس آر خيلان" يفوز بكأس مجلس التعاون الخليجي لسباق الخيل

الشارقة في 28 ديسمبر / وام / انطلقت مساء اليوم النسخة الثامنة من كأس مجلس التعاون الخليجي لسباق الخيل، الذي أشرف على تنظيمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مضمار الشارقة "لونجين".

وتوج سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، المهر "إس إس آر خيلان" لسالم سعيد حامد الرشيدي بلقب البطولة، ونال الحصان العماني الجائزة الكبرى في الشوط الرئيس الذي بلغت جوائزه 200 ألف درهم، كما تألقت الفرس "نسرين الوثبة" محققة بطولة ضربة البداية لياس للسباقات بينما سجلت خيول أبوظبي للسباقات الفوز بثنائية عبر كل من المهر "وسيم بينونة" الذي نال كأس الشوط الافتتاحي، والمهرة "زهرة بينونة" التي حققت كأس الشوط الثاني.

وتضمنت البطولة 6 أشواط تنافس خلالها 87 جواداً على جوائز مالية قيمتها 400 ألف درهم خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وفي مستهل السباق، خطف المهر "وسيم بينونة" لأبوظبي للسباقات بإشراف المدرب سيف المرر وبقيادة الفارس ساندرو بايفا كأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة - أمهار وجياد - عمر 3 سنوات لمسافة السرعة 1200 متر بمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

ومنحت المهرة "زهرة بينونة" الثنائية لخيول أبوظبي للسباقات بإشراف المدرب سيف المرر وبقيادة الفارس ساندرو بايفا كأس الشوط الثاني المخصص للمهرات العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة السرعة 1200 متر بمشاركة 16 مهرة في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم، كما منح الفوز الثنائية للمدرب والفارس.

وتقدم الجواد "إيه إف الفريق" لمحمد مصبح محمد المزروعي بإشراف المدرب قيس عبود وبقيادة الفارس برناردو بينيرو نحو الصدارة بثقة وخطف كأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة خيول توليد الإمارات عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

وحققت الفرس "نسرين الوثبة" لياس للسباقات بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وبقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا فوزاً مستحقاً بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج لمسافة 2000 متر وبمشاركة 9 خيول في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

وتوج المهر العماني "إس إس آر خيلان" لسالم سعيد حامد الرشيدي بإشراف المدرب عبد العزيز الرشيدي وبقيادة الفارس حامد المالكي بكأس الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة "هيبة" وحصل على لقب النسخة الثامنة من كأس "مجلس التعاون الخليجي" لمسافة 1700 متر بمشاركة 14 خيلا في المنافسة على جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، فيما حل في المركز الثاني الجواد "حميم" بينما حصد الجواد "رمز مسقط" المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، حقق الجواد "إريبيان أنقل" لأكارم للسباقات بإشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي فوزا لافتا بكأس الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.