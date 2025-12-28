ترامب : جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وصلت إلى "مراحلها النهائية"

فلوريدا - موسكو في 28 ديسمبر / وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد بلغت "مراحلها النهائية"، وذلك تزامنا مع استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر إقامته بفلوريدا، عقب إجرائه محادثة هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفت بـ"المثمرة".

واستبق ترامب اجتماعه مع زيلينسكي باتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمر لأكثر من ساعة.

وكشف الكرملين، عبر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الطرفين اتفقا على تشكيل مجموعتي عمل مطلع يناير المقبل للتعامل مع القضايا الأمنية والاقتصادية، كما توافقا على أن مقترحات وقف إطلاق النار الأوروبية المرتبطة بالانتخابات "تؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع".

وأوضح أن ترامب استمع إلى حجج مفصلة من بوتين تركزت على ضرورة اتخاذ زيلينسكي قرارات عاجلة بشأن "دونباس" تأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني المتطور على الجبهات، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".

وخلال لقائه بالرئيس الأوكراني، أكد ترامب أن بوتين جاد للغاية بشأن عملية السلام، مشيرا إلى العمل على صياغة اتفاق قوي يضمن أمن أوكرانيا بمشاركة أوروبية.

وحذر ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى حل الآن، فإن الصراع قد يمتد لفترة طويلة، لافتا إلى أن الاجتماع الثنائي سيعقبه تنسيق مشترك مع قادة أوروبيين.

