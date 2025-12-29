رئيس الفيفا: عقدنا شراكة مع دبي لاستضافة حفل جوائز الفيفا العام المقبل

دبي في 29 ديسمبر/ وام/ أعلن السويسري جياني انفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، عن استضافة دبي العام المقبل لحفل جوائز الأفضل في العالم، وذلك بموجب شراكة رسمية مع الفيفا.

وقال انفانتينو، في كلمته خلال القمة العالمية للرياضة التي انطلقت اليوم في دبي، نحن هنا في دبي من أجل الاحتفال بالرياضة وبكرة القدم في هذه المدينة الرائعة.

وأعلن انفانتينو عن تلقي الفيفا 150 مليون طلب خلال أسبوعين لشراء تذاكر مونديال 2026، والمقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وبمعدل 10 ملايين طلب يوميا، وهو رقم يجاوز كافة مبيعات تذاكر بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، والتي بلغت مبيعاتها 44 مليون تذكرة، لافتا إلى أن أكثر الدول إقبالا على التذاكر هي الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإنجلترا على الترتيب، ، مشيرا إلى أن النسخة المقبلة من المونديال ينتظرها 6 مليارات مشاهد.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هناك 100 أكاديمية للفيفا في جميع دول العالم، معربا عن أمنيته أن تكون الأكاديمية رقم 101 في دولة الإمارات.

وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعمل بشكل فعال من أجل توسيع رقعة كرة القدم عالميا وضم مواهب جديدة من اللاعبين واللاعبات من خلال توسيع قاعدة البطولات مثل بطولات تحت 15 و 17 عاما، وغيرها من المهرجانات المتخصصة ، لافتا إلى أن فيفا يركز أيضا على بطولات كرة القدم النسائية التي تتطور بشكل لافت.

وأشار إلى أن "فيفا" يركز دائما على استخدام التقنيات الحديثة في تطوير اللعبة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي في تقنية الفار، والعمل على زيادة وقت اللعب الفعلي وتقليل فترات التوقف، وكذلك معالجة قانون التسلل.

وذكر أن الفيفا يعمل بشكل مستمر وبناء من أجل زيادة عوائد كرة القدم وهي بالأساس عامل هام من أجل تطويرها.

وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يركز أيضا على الأندية بجانب المنتخبات الوطنية، لأنها هي الأساس، معتبرا أن نجاح النسخة الأوسع من كأس العالم للأندية والتي تم تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية يونيو الماضي، كانت جانبا مهما من هذا الاهتمام.