سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة

الشارقة في 29 ديسمبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة، برئاسة عبدالله محمد عبيد بن الركن الشامسي، وعضوية كل من: خالد سعيد عبيد بوفيير الشامسي ، وحميد خلفان عبيد الشامسي، ومطر جمعة خليفة الشامسي، وناصر خليفة سالم العويني، ومحمد راشد بن ركن آل علي، ومها عبدالله حميد الشامسي، وحصة سالم سلطان الشامسي.

ووفقاً للمرسوم ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.