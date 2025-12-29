المعادن الثمينة تتراجع والفضة تهبط بعد تجاوزها 80 دولارا للأونصة

نيويورك في 29 ديسمبر/ وام/ تراجعت أسعار المعادن الثمينة، اليوم "الاثنين"، حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولارا للأونصة في وقت سابق من اليوم، وشهد الذهب هبوطا من مستويات قياسية مرتفعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى ‌4512.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة الماضية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4% إلى 4536.40 دولار للأونصة.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى ‍78.12 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على ‌الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ‌البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2441.20 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند ⁠2478.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، ⁠وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1771.99 دولار للأونصة.