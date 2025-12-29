حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سيح الخور بمدينة خورفكان

الشارقة في 29 ديسمبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سيح الخور في مدينة خورفكان.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية سيح الخور في مدينة خورفكان، برئاسة محمد خلفان المغني النقبي، وعضوية كل من، خالد علي عبدالله الرئيسي، وإبراهيم خليل الحوسني، وعلي خميس أحمد النقبي، ومحمد علي محمد تحسون الشحي، وعلي أحمد محمد القواضي الحمادي، ونوال محمد عبدالله الحمادي ، ومريم سعيد علي علاي النقبي.

ووفقاً للمرسوم ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.