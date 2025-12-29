"مالية عجمان" تنظم ملتقى الموردين 2025

عجمان في 29 ديسمبر/ وام/ نظّمت دائرة المالية في عجمان، ملتقى الموردين، بمشاركة ممثلين عن مورّدي حكومة عجمان، بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع مورّدي الجهات الحكومية، واستعراض أبرز التطورات والخدمات المتاحة، بما يسهم في تحسين تجربة الموردين ورفع كفاءة التوريد في إمارة عجمان.

شهد الملتقي إطلاق النسخة المحدَّثة من نظام "توريد"، إضافة إلى الإعلان عن حزمة من التحديثات النوعية التي تهدف إلى تعزيز سهولة الاستخدام ورفع مستويات الشفافية.

وشملت التحديثات تطوير آليات استعراض المناقصات والمشاركة فيها، وتحسين واجهة المفاوضات، بجانب إضافة لوحة بيانات تفاعلية تتيح للموردين متابعة أوامر الشراء والاستلامات والفواتير والعقود، وتبسيط إجراءات إنشاء الفواتير وربطها مباشرة بأوامر الشراء وإيصالات الاستلام، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين فاعليتها.

وتناول الملتقي دور مركز عجمان للاتصال في دعم الموردين وتسهيل حصولهم على المعلومات والخدمات، من خلال الرد على الاستفسارات، ومتابعة الملاحظات والشكاوى، وإتاحة قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وفي ختام الملتقي كرّمت دائرة المالية بعجمان عدداً من الموردين والجهات الحكومية، تقديراً لمساهماتهم الفاعلة في دعم وتطوير منظومة "توريد"، وشمل التكريم الموردين المشاركين في اختبار التحديثات، بجانب الموردين المتميّزين لعام 2025، كما تم تكريم مركز عجمان للاتصال، تثميناً لدوره المحوري في دعم الموردين وتسهيل التواصل معهم في مختلف مراحل عمليات الشراء.

وأكدت الدائرة أن تحديثات نظام "توريد" تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الشراء الحكومي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في الإمارة، بما يسهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية الحكومية وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، ويفضي إلى رفع جودة الحياة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

من جهته أوضح عبد الغفّار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، أن اللقاء يأتي في إطار التزام الدائرة ببناء علاقة مثمرة مع جميع المورِّدين أساسها الثقة والشفافية بما يحقق المنفعة المتبادلَة لجميع الأطراف، ويضمن اسـتمرارية التعاون القائم بشكل مُستدام، تعزيزاً لازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.

وأكد أن المورِّدين يلعبون دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف حكومة عجمان والحفاظ على جودة خدماتها، لذا تحرص الدائرة على إشراكهم في تطوير منظومة المشتريات في الإمارة من أجل ضمان سلاسة عملهم، وذلك عبر إبقاء قنوات التواصل مفتوحة أمامهم دوما، وتبنّي حلول رقمية متقدّمة تسهم في تحسين تجربتهم.