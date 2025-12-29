"الدار" تنضم إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 شريكا عقاريا حصريا

أبوظبي في 29 ديسمبر / وام / أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات لتسريع وتيرة التقدم المستدام، اليوم انضمام شركة الدار العقارية كشريك عقاري حصري للأسبوع.

وقعت الاتفاقية الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الإستراتيجية في شركة "مصدر"، وسلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في شركة الدار العقارية.

وبموجب الاتفاقية، سوف تكون "الدار" الشريك العقاري لأسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته لعام 2026، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز الاستدامة ضمن عملياتها في قطاع العقارات.

ويجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في الفترة من 11 إلى 15 يناير، قادة ومستثمرين ومبتكرين عالميين لتسريع تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين النظم والقطاعات العالمية.

وتحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، سيعمل أسبوع أبوظبي للاستدامة على تحفيز الجهود في مجالات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمع لمواكبة متطلبات المستقبل، وتحويل الأفكار الطموحة إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق ضمن مختلف القطاعات.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الإستراتيجية في شركة "مصدر": نرحب بانضمام ودعم شركة "الدار" كشريك عقاري حصري لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، حيث تشكل الحياة الحضرية والمجتمعات العمرانية جزءاً حيوياً من النقلة النوعية الشاملة التي يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة إلى تحقيقها، وسوف تسهم "الدار" بما تمتلكه من خبرات كبيرة ومهمة في إثراء ودعم الجهود في هذا المجال.

وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في الدار العقارية: يعكس انضمام "الدار" كشريك عقاري حصري لأسبوع أبوظبي للاستدامة، التزامها ببناء مستقبل منخفض الكربون على مستوى القطاع والمنطقة،. وسوف تقدم "الدار" خلال دورة الأسبوع لعام 2026 التي تجمع نخبة من القادة العالميين، حلولاً عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، تُبرز أهمية التنمية المستدامة وقدرتها على توفير قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وسوف تعزز هذه الشراكة ريادة دولة الإمارات في العمل المناخي، وتجسد مساعي "الدار" لوضع معايير جديدة للعقارات المستدامة في المنطقة.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أول حدث بارز على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام، وستنطلق فعالياته بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، يليه حفل افتتاح الأسبوع ومراسم تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة. وستجمع "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة" وحوارات الأسبوع قادة عالميين لمناقشة سبل تعزيز التعاون، وبحث فرص الاستثمار، ودعم الشراكات البناءة. ومن المتوقع أن تستضيف دورة الأسبوع لعام 2026 ما يزيد على 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، ليواصل دوره منصةً عالمية رائدة للحوار العالمي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز العمل المناخي.

وتُعدّ الدار العقارية شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة العقارات والاستثمار في أبوظبي، ولديها مشاريع متنامية في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وتُدمج الدار العقارية مبادئ الاستدامة في عمليات صنع القرار لديها وعبر سلسلة القيمة العقارية، ما يضعها في طليعة الشركات المستدامة في المنطقة.

وكانت الشركة أول من استخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين، وطبقت الشركة برنامج حوافز مرتبط بالاستدامة للموردين، وأطلقت مبادرة "التعهد العقاري للمناخ"، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم جهود الشركات الأخرى في القطاع في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.