"بيورهيلث" تطلق المرحلة التجريبية لخدمة "ندى" بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 29 ديسمبر / وام / أعلنت مجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة "ندى"، المبتكرة بالذكاء الاصطناعي، في منشآتها الصحية بأبوظبي.

وجاءت المرحلة التجريبية بعد سلسلة من التقييمات والاختبارات الصارمة ضمن شبكة مستشفيات "صحة" في الإمارات، شملت بيئات الرعاية الأولية ذات الكثافة العالية، والخدمات التخصصية، والمستشفيات التخصصية المتقدمة والمعقدة.

وتعمل الخدمة كمساعد رقمي آمن لدعم الأطباء في تسجيل وترتيب الملاحظات السريرية خلال الحوارات الطبية بشكل آنٍ، ضمن إطار تعزيز تجربة المرضى وتحسين إجراءات توثيق حالتهم الصحية، مع الالتزام بمعايير الخصوصية وأمن المعلومات والمعايير التنظيمية المحلية.

ويعمل الذكاء الاصطناعي في "ندى" فقط أثناء الاستشارة بين المريض والطبيب، وينظم المعلومات فورياً، ما يتجاوز نموذج الرقمنة التقليدي ويدخل الرعاية الصحية في عصر إدراكي جديد يدعم اللمسة البشرية بدل استبدالها.

وتتيح "ندى" للأطباء التركيز بشكل كامل على احتياجات المرضى وفق نموذج رعاية إنساني متقدم، من خلال تقليل الحاجة لتدوين المعلومات يدوياً أثناء الاستشارات الطبية، وضمان دقة وموثوقية السجلات الطبية.

وتسهم الخدمة في تقليص الوقت المستغرق في التوثيق السريري بنسبة تتجاوز 50%، مما يوفر للأطباء أكثر من ساعتين يومياً للاستفادة منها في رعاية المرضى مباشرة، كما تتميز التقنية بالدقة العالية في التعرف على المصطلحات الطبية المعقدة واللهجات المحلية، لتعزيز جودة واستمرارية السجلات الطبية.

وأكدت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، أن الإصغاء الدقيق لاحتياجات المرضى وفهم قصتهم المرضية يمثل جوهر الرعاية المتميزة، ولذلك تمنح خدمة "ندى" كوادر الرعاية الطبية الوقت للتواصل البشري الكامل مع المرضى، مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية وتعزيز جودة الرعاية، وليس استبدالها بالتكنولوجيا، ومن خلال تطبيق هذه الخدمة في المستشفيات المحلية والعالمية، نضمن تحسين تجربة المرضى على نطاق واسع.

وحمل اسم "ندى" دلالات ترتبط باللطف، والإنصات، والصفاء الهادئ، معززاً قيم الإصغاء الحقيقي للمريض، وهي المبادئ الأساسية في نهج "بيورهيلث" الذي يضع المريض دائماً في المقام الأول.