باكياو في "القمة العالمية للرياضة": نزالات "الدولارين" صنعت مجدي في 8 فئات وزنية

دبي في 29 ديسمبر/ وام / استعرض أسطورة الملاكمة العالمي ماني باكياو، المتوج الوحيد تاريخيا بلقب بطل العالم في ثماني فئات وزنية مختلفة، ملامح رحلته الاستثنائية من قاع الفقر إلى قمة المجد الرياضي، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "من البدايات إلى الأمجاد" ضمن فعاليات القمة العالمية للرياضة المقامة حالياً في دبي.

وكشف باكياو عن الوجه الآخر لمسيرته، مؤكدا أن الفقر المدقع كان دافعه الأول، حيث عاش مشتتا ينام في الشوارع ويكتفي بشرب الماء للبقاء على قيد الحياة، ويخوض نزالات لا تتجاوز جائزتها دولارين، قبل أن تقوده هذه البدايات القاسية التي انطلقت من كرة السلة ثم تحولت للملاكمة، إلى تحقيق إنجازات عالمية لم يتخيلها يوما، معتبرا أن تلك الصعوبات هي التي صقلت شخصيته وكانت المدرسة الأهم في حياته.

وشدد على أن النجاح في حصد الألقاب عبر ثماني فئات وزنية لم يكن وليد القوة البدنية فحسب، بل نتاج انضباط صارم وتخطيط تكتيكي عميق، موضحاً أن الانتقال بين الأوزان يتطلب دراسة دقيقة، حيث كان يخصص أشهراً لدراسة أسلوب كل خصم والاستعداد له ذهنياً وبدنياً، لأن التدريب المكثف وحده لا يكفي دون الفهم العميق للتفاصيل.

واختتم باكياو حديثه برسالة ملهمة، مؤكداً أن الإيمان والعمل الجاد والتركيز هي العناصر الكفيلة بتحويل المستحيل إلى واقع ملموس، وهو ما مكنه من كتابة التاريخ في عالم الملاكمة.