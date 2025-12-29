ناصر الخليفي : فلسفة "باريس سان جيرمان" الحالية تقوم على مبدأ "الفريق أكبر من أي فرد"

دبي في 29 ديسمبر / وام / أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن النادي شهد خلال العامين الماضيين تحولاً جوهرياً في فلسفته الكروية، من خلال التركيز على عناصر شابة وموهوبة وطموحة، وبناء منظومة متكاملة تقوم على العمل الجماعي داخل الملعب وخارجه.

وقال الخليفي، الحاصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة عن فئة القيادة الرياضية العالمية، إن باريس سان جيرمان لم يعد ينظر فقط إلى تحقيق الفوز، بل إلى كيفية الفوز وبناء هوية مستدامة للنادي، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة التي شهدت التعاقد مع نجوم عالميين أسهمت في تعزيز الحضور الجماهيري والعالمي للنادي، لا سيما بين فئة الشباب، وشكّلت محطة مهمة في مسار التحول.

ونجح باريس سان جيرمان في حصد 6 ألقاب خلال عام واحد، آخرها كان كأس الإنتركونتيننتال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، والدوري الفرنسي، والسوبر الفرنسي، وكأس فرنسا.

وأوضح الخليفي، خلال مشاركته في القمة العالمية للرياضة اليوم بدبي، أن المنافسة في دوري أبطال أوروبا تحسمها تفاصيل دقيقة وحظ محدود، مؤكداً أن الفريق كان قريباً من التتويج في أكثر من مناسبة، لكنه يواصل العمل وفق خطة واضحة تقوم على الإيمان بالمشروع والصبر عليه دون تغيير في القناعات.

وشدد على أن فلسفة النادي الحالية تقوم على مبدأ أن "الفريق أكبر من أي فرد"، مؤكداً حرصه منذ البداية على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وعدم وجود مكان لأي لاعب يرى نفسه أهم من الفريق أو يطالب بضمانات شخصية، لافتاً إلى أن الجميع يعمل بروح واحدة لخدمة النادي.

وأضاف أن الجهاز الفني يعتمد معيار الجدارة والأداء في التدريبات لاختيار التشكيلة، موضحاً أن الفريق لا يلعب بأفضل 11 اسماً، بل بأفضل 11 لاعباً من حيث الجاهزية والالتزام، وهو ما عزز روح المنافسة والانضباط داخل الفريق.

وتطرق الخليفي إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً أن مركز التدريب الجديد يمثل إحدى الركائز الأساسية للمشروع، لما يوفره من بيئة احترافية متكاملة تساعد اللاعبين، خاصة الشباب، على التطور وتعزيز الانسجام، مشيراً إلى أن الأكاديمية وتطوير المواهب المحلية يشكلان محوراً رئيسياً في استراتيجية النادي المستقبلية.

وأكد سعي باريس سان جيرمان إلى ترسيخ هويته كنادي العاصمة، مستفيداً من الزخم البشري والرياضي الكبير في باريس ومحيطها، لافتاً إلى أن اللاعبين الفرنسيين والشباب يمثلون قيمة مضافة حقيقية للنادي.

وأوضح أن تركيز النادي لم يعد منصباً فقط على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توّج به للمرة الأولى في يونيو الماضي على حساب إنتر ميلان، بل على تطوير الأداء وتقديم كرة قدم هجومية ممتعة وبناء فريق قادر على المنافسة تدريجياً، معتبراً أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاحات الكبرى.

واختتم الخليفي تصريحاته بالتأكيد أن كرة القدم لعبة للجميع، تقوم قيمها على الشغف والحلم والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن تطور وتنوع المسابقات الأوروبية يعكس مستقبل اللعبة، ويمنح الأندية بمختلف أحجامها فرصة المنافسة وصناعة قصص النجاح.