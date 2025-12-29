اعتماد المسارات النهائية لطواف الإمارات 2026

أبوظبي في 29 ديسمبر / وام/ اعتمدت اللجنة الشرطية العليا لطولف الإمارات 2026 رسميا المسارات النهائية للنسخة المقبلة من الحدث العالمي، وذلك من قبل إدارات المرور في الإمارات المشاركة، استنادا إلى دراسات فنية متخصصة ومراجعات ميدانية دقيقة، وبما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والأمن، مع إبراز المعالم السياحية لكل إمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة الشرطية العليا لطواف الإمارات 2026 والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة إدارات المرور والجهات الأمنية على مستوى الدولة، في مقر نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات، وذلك في إطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والتنسيق الميداني، تمهيداً لانطلاق الحدث في فبراير المقبل وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

حضر الاجتماع الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، والمقدم سالم العامري ممثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للتنسيق المروري، إضافة إلى ممثلي القيادات العامة لشرطة أبوظبي، ودبي، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وممثلي الجهات المرورية والأمنية على مستوى الدولة، والفريق التنظيمي لطواف الامارات.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المرورية والأمنية والداعمة، بما يضمن وحدة القرار وسلاسة التنفيذ الميداني، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لمسارات السباق والموكب المصاحب، والتنسيق الإعلامي بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويعزز الصورة التنظيمية للطواف.

ويجري حاليا التحضير لتنفيذ زيارات ميدانية تنسيقية شاملة خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وتوحيد آليات التنفيذ بين الفرق الميدانية المعنية، مع استمرار تقييم الوضع في المناطق المتأثرة بمنطقة جبل جيس.

واعتمد الاجتماع الإطار التنظيمي لتشكيل الموكب الاتحادي لطواف الإمارات، والذي يتكون من سبع دوريات شرطية تمثل الإمارات السبع، تضم كل دورية شخصين مؤهلين.

وتتولى شرطة الإمارة المستضيفة قيادة الموكب الاتحادي، بما يضمن المعرفة المحلية بالمسارات، وسرعة اتخاذ القرار، وكفاءة التنسيق الميداني.

كما تم اعتماد نقاط الاتصال ومسؤوليات التنسيق لكل جهة لضمان وضوح الأدوار وسلاسة التواصل أثناء التنفيذ.

واستعرض الاجتماع محاور الخطة الإعلامية التي تشمل التنسيق الاستباقي مع الإعلام الأمني، وجدولة التوقيتات، والإغلاقات والتحويلات المرورية، إضافة إلى التحديثات الفورية وقنوات الطوارئ لضمان إيصال الرسائل للجمهور قبل وأثناء الحدث.

وفي هذا السياق، تم اعتماد إطار واضح لاجتماعات المتابعة، يشمل اجتماعات المراحل، واجتماعات الإمارات، واجتماع الموكب الاتحادي، واجتماع التنسيق الإعلامي، وصولًا إلى اجتماعات المتابعة النهائية، بما يضمن التنفيذ المنضبط ورفع الجاهزية في جميع مراحل العمل.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة لضمان تنظيم نسخة استثنائية من طواف الإمارات 2026، تعكس المكانة العالمية للدولة في استضافة كبريات الفعاليات الرياضية، وتؤكد نجاح الشراكة المؤسسية بين مختلف الجهات المعنية.