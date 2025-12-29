اختتام التمهيدي الثاني لماراثون رحلة الهجن بمشاركة 27 متسابقا من 18 جنسية

دبي في 29 ديسمبر / وام / اختتمت منافسات النسخة السابعة من التمهيدي الثاني لماراثون رحلة الهجن، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نادي دبي لسباقات الهجن بمنطقة المرموم بمشاركة 27 متسابقا يمثلون 18 جنسية مقيمة على أرض دولة الإمارات ضمن التحضيرات المتواصلة للمرحلة النهائية من الماراثون المقرر إقامتها تزامنا مع مهرجان ولي عهد دبي للهجن في يناير المقبل.

وجاءت المنافسات في ثلاث فئات رئيسية حيث توجت ايكاترينا كودريا من روسيا بالمركز الأول في فئة وزن الفردة لمسافة 1.5 كيلومتر وحلت جولنورا سافاروفا من طاجيكستان ثانية وجاءت كيت ينج ليونج من هونغ كونغ ثالثة.

وفي فئة الوزن المفتوح للسيدات لمسافة 1.2 كيلومتر، حققت المكسيكية ناديا كورتيس المركز الأول تلتها الألمانية آني روندي ثانية والبيلاروسية مارينا بانشانكا ثالثة.

أما فئة الرجال، فشهدت فوز فايز محمد من الهند بالمركز الأول وجاء الفرنسي محمد ميهدار ثانيا والباكستاني أحسن ياسين ثالثا.

وتوج سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز الفائزين بحضور راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن ماراثون رحلة الهجن مبادرة نوعية تعكس رؤية المركز في تقديم التراث الإماراتي بصيغة معاصرة تحافظ على أصالته وتفتح المجال لمشاركات متعددة الثقافات، مشيراً إلى أن اتساع قاعدة المشاركة يعزز مكانة الهجن كرمز وطني جامع وجسر يربط الماضي بالحاضر.

وشهدت المنافسات متابعة جماهيرية لافتة من مختلف الجاليات عكست قيم التعايش والتلاحم في المجتمع الإماراتي.