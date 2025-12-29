راشد بن حمدان بن محمد يزور مزانية الإبل في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

الشارقة في 29 ديسمبر / وام / زار الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، موقع مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل "الذيد 2025 - 2026".

ورافق الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان.

واطلع الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان على جانب من منافسات مزاينة الإبل والإجراءات المتبعة وآلية التحكيم وسير العمل في الموقع، والتقى أعضاء لجان التحكيم والفرز والتشبيه واللجنة الطبية، واستمع لشرح موجز من مدير مزاينة الإبل بالمهرجان حول مراحل المزاينة من لحظة الدخول إلى تتويج الفائزين.

وتشهد مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في المهرجان مشاركات واسعة من ملاك الإبل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والذين يتنافسون ضمن 28 شوطاً خصص لها 280 جائزة قيمة، منها 24 شوطاً و240 جائزة لمزاينة الإبل موزعة على 6 فئات عمرية (مفاريد، وحقايق، ولقايا، وإيذاع، وثنايا، وحول) بواقع 4 أشواط يومية، و40 جائزة لمسابقة المحالب موزعة على 4 أشواط.