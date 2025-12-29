وزير الرياضة: القمة العالمية محطة لترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للرياضة

دبي في 29 ديسمبر / وام / أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن القمة العالمية للرياضة تمثل خطوة محورية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمقصد عالمي للرياضة، من خلال استقطاب العقول والخبرات الدولية، واستعراض الفرص الاستثمارية والتنموية في القطاع الرياضي.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في اليوم الأول للقمة العالمية للرياضة المنعقدة حالياً في دبي، إن مشاركة أكثر من 1500 شخص من أكثر من 80 دولة تعكس النجاح الكبير للحدث، لافتاً إلى أن تنظيمه في فترة الأعياد أسهم في استقطاب عدد كبير من الرياضيين والخبراء الدوليين، الذين يفضلون المشاركة في مثل هذه الفعاليات خلال فترات التوقف.

وأوضح أن القمة ناقشت دور الرياضة كعنصر أساسي في بناء المجتمعات، مؤكداً أن الرياضة لم تعد تقتصر على المنافسة، بل أصبحت أداة مؤثرة في تعزيز الصحة العامة والصحة النفسية، وبناء شخصية الأبناء والبنات، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي.

وأشار معاليه إلى التحديات المرتبطة بتراجع ممارسة الطلبة للرياضة، نتيجة الاعتماد المتزايد على الشاشات والتكنولوجيا، رغم دورها الإيجابي، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بممارسة النشاط البدني لما له من أثر مباشر في صحة الأجيال القادمة وتوازنهم النفسي والاجتماعي.

وأكد أن دولة الإمارات باتت بيئة جاذبة للرياضيين والمستثمرين، موضحاً أن العديد من الرياضيين الدوليين يختارون الدولة وجهة للتدريب خلال فترات التوقف، لما تتمتع به من أمن واستقرار، وبنية تحتية رياضية متطورة، ومرافق حديثة، ومناخ ملائم، وجودة حياة عالية.

وتطرق إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرياضي، عبر استقطاب المواهب الرياضية، والتوسع في إنشاء الأكاديميات، وتحويل الإمارات إلى حاضنة لمختلف أنواع الرياضات، وهو ما تجسد في الإعلان عنه اليوم بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب اتفاقيات أخرى تدعم هذا المسار.

وأوضح أن وزارة الرياضة تعمل على مؤشر وطني لممارسة الرياضة، يعتمد على قياسات واستبيانات سنوية، مؤكداً أن المؤشرات الحالية إيجابية، وتعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة خلال العامين الماضيين.

واختتم معاليه تصريحاته بالتأكيد أن القمة العالمية للرياضة تمثل البداية لمسار أوسع، يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، وبناء أهداف أكبر للقطاع الرياضي على مستوى الدولة والمنطقة.