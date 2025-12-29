شرطة دبي تنهي استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026

دبي في 29 ديسمبر / وام / أكدت شرطة دبي انتهاء استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، ضمن ترتيبات تستهدف ضمان أعلى درجات الأمن والسلامة خلال الفعاليات التي تشهد إقبالاً واسعاً من الزوار والسياح في عدد من المواقع الحيوية بالإمارة.

وأكد سعادة اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن شرطة دبي أنهت كافة الاستعدادات والعمل وفق رؤية استباقية تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع وتقديم نموذج يُحتذى به في تأمين الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أن احتفالات رأس السنة في دبي لم تعد مناسبة محلية فقط، بل حدث عالمي يتابعه الملايين حول العالم.

وأضاف أن تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في دبي، يتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق، ونحن في شرطة دبي نعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في كافة القطاعات لضمان أن تكون دبي دائماً في الصدارة من حيث الأمن والتنظيم، ونعمل على توظيف كل إمكاناتنا البشرية والتقنية لضمان سلامة الجمهور واستمتاعهم بالأجواء الاحتفالية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اللواء حارب الشامسي بشأن الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وفرق العمل المتخصصة الأمنية والميدانية، حيث ناقش المجتمعون الخطط التشغيلية والأمنية لتنظيم حركة السير وضمان الانسيابية المرورية وتوزيع الفرق الأمنية والميدانية وإدارة الحشود، إلى جانب استعراض خطط الطوارئ والتعامل مع الأزمات والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، خاصة في مناطق العروض الكبرى مثل برج خليفة وبرواز دبي ودبي فيستيفال سيتي والقرية العالمية وبرج العرب.