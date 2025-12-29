"بوذيب العالمية" تعلن اكتمال ترتيبات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل

أبوظبي في 29 ديسمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بالتعاون مع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، تفاصيل النسخة الثانية من بطولة القدرة والتحمل للفرق والفردي للمجموعة الإقليمية السابعة، لمسافة 120 كلم، فئة "نجمتين"، واكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة الحدث يوم 3 يناير المقبل على ميادين القرية بالختم.

وأكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، أن السباق تنظمه قرية بوذيب العالمية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، انطلاقا من الفحص البيطري يوم 2 يناير المقبل، وصولا إلى السباق الرئيسي في اليوم التالي.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة بقرية بوذيب العالمية خصصت 307 آلاف يورو، إجمالي الجوائز المقررة للمراكز المتقدمة في الفردي والفرق، كما توقع نجاحا جديدا للسباق في نسخته مع تزايد عدد الفرسان من الدول المشاركة.

و وصف الدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، الحدث بأنه إضافة جديدة لمكانة دولة الإمارات في استضافة البطولات الرياضية، بفضل البنية التحتية المتطورة، والمنشآت الرياضية الحديثة، وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأعلن آل الشيخ استعداد اتحاد الفروسية لتقديم جميع المتطلبات اللازمة لدعم نجاح السباق في نسخته الثانية، آملا التوفيق لفرسان الإمارات في المنافسة على المراكز الأولى تتويجاً لمسيرة التميز الإماراتية في فعاليات القدرة الإقليمية والقارية والدولية.

وقال أحمد علي الحمادي رئيس لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة، إن الحدث في نسخته الثانية يقام على 4 مراحل، ويستقطب نخبة فرسان الدول العربية في الفردي والفرق، بواقع 5 فرسان في الفرق يتم اختيارهم بعد اجتياز الفحص البيطري، بينما ستكون المشاركة مفتوحة على مستوى الفردي.