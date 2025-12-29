شرطة الشارقة تناقش الخطة الأمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026

الشارقة في 29 ديسمبر / وام / ناقش مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة خلال اجتماعه الثالث عشر لعام 2025 عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأبرزها الخطة الأمنية الشاملة للإمارة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 إلى جانب عدد من المقترحات التطويرية التي من شأنها تعزيز مستوى الجاهزية الأمنية للارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة وتعزز من جودتها بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة في الارتقاء بجودة الحياة.

ترأس الاجتماع سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة بحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات المعنيين وذلك لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الأمني بالإمارة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب اللواء ابن عامر عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة للوصول للريادة الأمنية ودورهم الفعال في تطوير العمل الشرطي والارتقاء بخدماته.