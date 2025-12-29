مهرجان ليوا الدولي ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة العام الميلادي الجديد

الظفرة في 29 ديسمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي عن فعاليات متنوعة في ليلة رأس السنة الميلادية 2026، بمشاركة نخبة من الفنانين، في عروض حية من قلب صحراء ليوا.

وتضيء الألعاب النارية سماء ليوا منتصف ليلة 31 ديسمبر احتفالا بحلول العام 2026، لتتحوّل إلى لوحة نابضة بالألوان، مع عروض تنطلق بالتزامن من 3 مواقع رئيسية، لتمنح الزوار تجربة بصرية شاملة، حيث تزدان سماء الكثبان الرملية بالألعاب النارية، وتشهد قرية ليوا عرضا احتفاليا، ثم يكتمل المشهد بعرض ثالث من معلم ليوا، ليضفي بُعدًا بصريًا إضافيًا يربط بين المكان واللحظة.

وتشهد احتفالات ليلة رأس السنة مجموعة من التجارب المميّزة، من بينها انطلاق بطولة تل مرعب يوم 31 ديسمبر، والعروض الحيّة في مختلف أنحاء قرية ليوا بمشاركة فرقة الميّاس، إلى جانب عروض الدرون، والألعاب النارية في الكثبان الرملية.