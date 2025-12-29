98.8 % نسبة الشعور بالسلامة في الأماكن العامة بالشارقة

الشارقة في 29 ديسمبر / وام / أظهرت نتائج مسح "الشعور بسلامة الأرواح والممتلكات في إمارة الشارقة لعام 2025"، الذي أجرته هيئة الشارقة للدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، مستويات ثقة وأمان قياسية؛ إذ أكد 98.8% من المشاركين شعورهم بالسلامة في الأماكن العامة، و97.9% داخل منازلهم، في حين عبّر 98.3% عن ثقتهم الكاملة بجاهزية مراكز الإطفاء وقربها، مما يعكس نجاح المنظومة الوقائية واستقرارها.

وكشفت النتائج، التي استندت إلى عينة ميدانية شملت 5085 شخصاً موزعين جغرافياً على مختلف مناطق الإمارة، عن وعي مجتمعي بفعالية الجهود المبذولة، حيث رأى 94.32% من المستطلعة آراؤهم عدم وجود أي زيادة في معدلات الحرائق مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، أن هذه النتائج تُعد ثمرة مباشرة للعمل الوقائي المشترك بين الهيئة وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد عليها كأداة إستراتيجية لتوجيه خطط التطوير المستقبلية، بما يضمن استدامة بيئة آمنة ومستقرة في الإمارة.