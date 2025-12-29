تفاهم بين جامعة الشارقة و"تنمية المجتمع" بدبي لتعزيز الشراكة في البحوث الاجتماعية

الشارقة في 29 ديسمبر / وام / وقعت جامعة الشارقة وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وبناء شراكة إستراتيجية في مجالات البحوث والدراسات الاجتماعية المستدامة، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الحكومية وخطة دبي الإستراتيجية.

وقّع المذكرة عن جامعة الشارقة سعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، فيما وقّعتها عن هيئة تنمية المجتمع بدبي سعادة شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي، وذلك في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور صلاح طاهر الحاج أن المذكرة تعكس التزام جامعة الشارقة بدورها المجتمعي وتسخير إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لدعم جهود التنمية الاجتماعية، وتمكين الطلبة والباحثين، وتطوير البرامج المجتمعية والبحثية بما يخدم أولويات الأجندة الوطنية، لاسيما أجندة دبي الاجتماعية 2033.

وقالت شيخة الجرمن إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الاجتماعي، وتعزيز البحث العلمي القائم على الأدلة لدعم السياسات الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة دبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ شراكة مستدامة تعزز التنسيق والتكامل بين الجانبين، والارتقاء بجودة البرامج والخدمات الاجتماعية، ودعم البحث العلمي وتوليد المعرفة في القطاع الاجتماعي، وتشمل مجالات التعاون تنمية الكفاءات البشرية، وتوفير فرص التدريب العملي والتوظيف لطلبة وخريجي جامعة الشارقة، وتنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية مشتركة، إلى جانب التعاون في إعداد ونشر البحوث والدراسات الاجتماعية وتنظيم الفعاليات العلمية، والتنسيق بشأن المنح الدراسية المقدمة للطلبة المستحقين من فئات الدعم الاجتماعي في إمارة دبي.