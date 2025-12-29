بحضور أحمد بن محمد.. ناصر بن حمد آل خليفة يستعرض أهمية التفكير القيادي وركائز النجاح الرياضي أمام "القمة العالمية للرياضة" في دبي

دبي في 29 ديسمبر/ وام/ بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تحدث سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، في جلسة رئيسية بعنوان "القيادة من الصفوف الأمامية" ضمن فعاليات "القمة العالمية للرياضة" التي انطلقت أعمالها اليوم (الاثنين) في دبي.

وتُعقد القمة بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظّمها مجلس دبي الرياضي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة" بمشاركة أكثر من 1500 شخصية من القيادات الرياضية والنجوم والأساطير وصناع القرار في المجال الرياضي من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجلسة، أكد سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المنهجية القيادية تتطلب السعي الدائم وراء المعرفة واكتساب الخبرات وامتلاك العزيمة والإصرار، مشيراً إلى أن عقلية الالتزام هي الركيزة الرئيسية لأي رياضي يرغب بالنجاح ويسعى للوصول إلى آفاق جديدة من التميّز.

وقال سموّه إن إعداد الشخصية الرياضية الصحيحة يتطلّب الكثير من العمل والالتزام والإيمان بالقدرة على تجاوز ما هو قائم إلى ما هو ممكن، والسعي لتحويل الطموحات إلى نجاحات، والتركيز على الجانب النفسي والتدريبي بشكل دائم لتحويل الصعوبات والتحديات إلى فوز وإنجازات في المستقبل.

كما أكد سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تتطلّع خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات الرياضية وفق رؤية متكاملة، لافتاً إلى أهمية دور القيادة الرياضية بالتواجد مع الرياضيين في ميادين البطولات والإسهام في تحقيق الإنجازات، وليس بالدعم والتوجيه والرعاية والتخطيط فقط، إذ يجب أن يكون القائد مع الرياضيين جنباً إلى جنب في ميادين التنافس وأن يظل دائماً القدوة ومصدر الإلهام لهم.

تجدر الإشارة إلى أن سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد فاز اليوم بـ "جائزة الشخصية الرياضية العربية" خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، الأكبر من نوعها من حيث قيمتها وعدد فئاتها.