وزير الرياضة المصري: "القمة العالمية" منصة لتبادل الخبرات

دبي في 29 ديسمبر/وام/ أكد معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن الملتقيات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها "القمة العالمية للرياضة" في دبي، تشكل منصة مهمة لتراكم الخبرات وتبادلها في مختلف المجالات المرتبطة بالرياضة، سواء على صعيد الإدارة الرياضية أو استعراض قصص النجاح والتجارب القيادية، إلى جانب دورها في إبراز نجوم الرياضة وقادتها.

وأوضح معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في اليوم الأول للقمة، أن الفعاليات توفر فرصة كبيرة للاستفادة الجماعية من خلال التفاعل المباشر بين المشاركين والحضور، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام. وأشاد في الوقت ذاته بتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، التي شهدت تتويج النجم المصري أحمد الجندي، الحائز على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بجائزة فئة الرياضي العربي، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة التي تعزز ثقافة التقدير والتميز في المنطقة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى عمق العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها علاقات راسخة ومتجذرة على المستويين الشعبي والرسمي، وتمتد جذورها إلى تاريخ طويل من التعاون والتقارب.

ولفت إلى أن مشاركته في القمة العالمية للرياضة تأتي بعد أيام قليلة من استضافة مدينة الجيزة المصرية لماراثون زايد الخيري، الذي شهد مشاركة نحو 60 ألف مشارك، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي، ومتمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التطور والنجاحات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن تمضي هذه العلاقات من الأفضل إلى الأفضل.