اعتماد الجولة الختامية للشواحيف التراثية بمهرجان خورفكان البحري

خورفكان في 29 ديسمبر/وام/ ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، ضمن مهرجان خورفكان البحري السبت المقبل، برعاية ماج القابضة.

ويتصدر الترتيب العام المتسابق عارف الزفين برصيد 63 نقطة، على متن القارب “المشخص 33 ”، بمشاركة زميله يوسف الصبوري، بينما يأتي المتسابق محمد سعيد سهيل ثانيا برصيد 62 نقطة، على متن القارب “هياف”، بمشاركة زميله أحمد خميس.

ويبرز في سباق المنافسة أيضاً النوخذة محمد سعيد السيل، الثالث برصيد 53 نقطة، على متن القارب “المشخص 20”، بمشاركة ماجد الخلف واسماعيل المزروقي، ورابعا جاسم الدخيل برصيد 50 نقطة، على متن القارب “رهيب الكويتي 7 ”، بمشاركة زميله حسين حيدر صابر.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الجولة الختامية، لضمان تحقيق أعلى درجات التميز التنظيمي، بما يتماشى مع مكانة المهرجان، والاهتمام برياضات البحر التراثية.