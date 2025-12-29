"بهجة" و"الخفجي" يحصدان كأس وبندقية "الثنايا" في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

الشارقة في 29 ديسمبر/وام/ شهد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، منافسات الثنايا في الفترة المسائية بميدان الذيد، ضمن اليوم السادس من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد "2025-2026".

وحصدت "بهجة" لمانع بن حماد الشامسي كأس الأبكار المفتوح بزمن قدره 9:12:90 دقائق، وتوج "الخفجي" لعبدالعزيز موسى عبدالعزيز الموسى ببندقية القعدان المفتوح، مسجلاً 9:15:77 دقائق.

وتصدر "معراض" لراشد سعيد حمود العفاري، الشوط الثالث،" 9:22:98 دقائق"، و"الشايبة" لعلي أحمد بن رحمه الشامسي الشوط الرابع، " 9:27:98"، و"هيمان" لمحمد علي حماد الشامسي، الشوط الخامس، " 9:24:57 دقائق، و"شاهين" لعبدالله حمد سالم بالعود العامري، الشوط السادس، "9:28:77"، دقائق، و"ربشه" لسالم سيف علي سويلم الكتبي الشوط السابع ،9:28:98، دقائق، و"روعة" لراشد سعيد حمدان النعيمي، الشوط الثامن، " 9:28:35 دقائق.

وتضمنت الفترة الصباحية 14 شوطاً، من منافسات فئة الثنايا، لمسافة 6 كلم، وتفوقت "الشاهينية " لمصبح سويدان المتفيج الكتبي، في أول الأشواط، محققة 9:24:34 دقائق، وفازت" خيرة" لعبيد سالم بن حمد العفاري، بلقب ثاني الأشواط مسجلة 9:33:16 دقائق، وتفوق" ملهم" لراشد خلفان بن جرش الكتبي، على منافسيه في الشوط الثالث، بزمن قدره 9:21:36 دقائق" أفضل توقيت".