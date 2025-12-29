أبطال أولمبيون : التتويج بجائزة محمد بن راشد العالمية للرياضة حافز قوي نحو المزيد من الإنجازات

دبي في 29 ديسمبر/ وام/ أكد عدد من الأبطال الرياضيين الأولمبيين المتوجين في عدة فئات من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، أن الجائزة نقطة انطلاقة جديدة لمشوارهم نحو المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، كما انها لا تقتصر على تكريم الإنجازات السابقة فحسب، بل تشكل حافزًا قويًا للاستمرار في العطاء، وتعزيز روح التحدي والطموح.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" عقب تتويجهم اليوم خلال حفل الجائزة الذي أقيم ضمن فعالية القمة العالمية للرياضة والتي انطلقت في دبي بمشاركة نجوم الرياضة العالمية :" فخورون بالتتويج بالجائزة التي تمثل اضافة كبيرة ونوعية لمسيرتنا الرياضية".

وأكد البطل الأولمبي والعداء القطري معتز برشم والمتوج في فئة " المسيرة الرياضية العربية" أن التتويج بالجائزة أكبر حافز له استعدادا لمشواره المقبل في بطولة العالم والأسياد، وكذلك أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال إن الحصول على الجائزة جاء بعد سنوات طويلة من العمل الجاد، والوقوف على منصات التتويج، لتكون الجائزة أفضل تتويج لهذه الإنجازات".

وأضاف : " الجائزة تعد حافز كبير للأجيال القادمة من أجل العمل والسعي بقوة نحو المزيد من النجاح والتميز".

وتوج برشم بالميداليات الملونة في 4 دورات أولمبية متتالية كان آخرها برونزية أولمبياد باريس 2024،بمنافسات الوثب العالي.

وأعرب بطل الخماسي الحديث الأولمبي المصري أحمد الجندي،وهو أول رياضي مصري وأفريقي يحصد ميداليات أولمبية في اللعبة، حيث فاز بذهبية أولمبياد باريس 2024 و فضية أولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته بالتتويج بفئة "الرياضي العربي" وأكد أنه نال شرف الحصول على الجائزة في فئة الناشئين عام 2018، واليوم يتوج بها للمرة الثانية، الأمر الذي جعلها تترك بصمة لافته في مشواره الأولمبي.

وأشار إلى أن الجائزة ستكون أكبر دافع له في اطار الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والتي بدأ الاستعداد لها من الآن.

وأضاف :" فخور بالتواجد في القمة العالمية للرياضة الحدث العالمي الذي يؤكد دور مدينة دبي في دعم الرياضة.. هذه القمة تعد قيمة كبيرة واضافة نوعية للرياضة العربية والعالمية".

وقالت البطلة الأولمبية الأمريكية ابتهاج محمد والحائزة على ذهبية أولمبياد ريو في منافسات مبارزة الشيش، والتي توجت اليوم في فئة " الإلهام الرياضي العالمي" : "اشعر ببالغ الامتنان والتقدير للتكريم بالجائزة هذا التقدير يمثل اعترافًا بسنوات طويلة من العمل والاجتهاد في المجال الرياضي، ودافعا للمزيد في مسيرتي المقبلة".

وأضافت: "أنا حاصلة على خمس ميداليات عالمية، وبطلة عالم، وأفخر بكوني أول امرأة مسلمة تفوز بميدالية أولمبية باسم الولايات المتحدة الأمريكية.. لقد كانت الرحلة طويلة ومليئة بالتحديات".

وأعربت عن أملها في أن يسهم هذا التكريم في إلهام الجيل الجديد من الفتيات لملاحقة أحلامهن في الرياضة وتحقيق طموحاتهن، لافتة إلى أنها تعمل أيضا ككاتبة لكتب الأطفال، وتشارك في مشاريع تطوير الرياضة.