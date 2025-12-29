أنس جابر: جائزة محمد بن راشد العالمية للرياضة محطة ملهمة في مسيرتي

دبي في 29 ديسمبر/وام/أكدت نجمة التنس العالمية التونسية أنس جابر، أن تكريمها بـجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، فئة المسيرة الرياضية العربية، يشكل محطة مهمة في مسيرتها، معربةً عن فخرها واعتزازها بنيل الجائزة إلى جانب نخبة من أساطير الرياضة العالمية، ومعتبرةً المبادرة مصدر إلهام كبير وحافزاً إضافياً لمواصلة العطاء والتميز.

وأوضحت جابر، في تصريح لـوكالة أنباء الإمارات"وام"على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الأول لـ«القمة العالمية للرياضة» التي تستضيفها دبي، أن من أبرز طموحاتها خلال المرحلة المقبلة الإسهام في تطوير رياضة التنس في دولة الإمارات والمنطقة، مشيرةً إلى افتتاح أكاديمية متخصصة للتنس في الدولة، بما يفتح آفاقاً واعدة لاكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز قاعدة الممارسين للعبة التي وصفتها بأنها الأقرب إلى قلبها.

وأكدت نجمة التنس التونسية، أن من أهم أمنياتها رؤية المزيد من الأبطال من المنطقة العربية على الساحة العالمية، مشددةً على أهمية الثقة بالقدرات الذاتية، والإيمان بأن الرياضي العربي قادر على الوصول إلى أعلى المستويات، وهو ما يشكل دافعاً لها لمواصلة العمل وتطوير نفسها باستمرار.

وأعربت أنس جابر عن سعادتها بالتواجد في دولة الإمارات، مشيدةً بالأجواء الرياضية في دبي والجمهور الداعم الذي اعتادت أن تحظى به خلال مشاركاتها السابقة في البطولات التي أقيمت على أرض الدولة.