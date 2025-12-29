ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجى

أم القيوين في 29 ديسمبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء .. الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين.