"شرطة دبي" بطل الفرق ونصير يتصدر الفردي في "ربدان لالتقاط الأوتاد"

أبوظبي في 29 ديسمبر/وام/أسفرت منافسات بطولة ربدان لالتقاط الأوتاد بأكاديمية بوذيب للفروسية على مدار يومي السبت والأحد، عن فوز خيالة شرطة دبي بالمركز الأول في منافسات الفرق، محققا 298.50 نقطة، وجاء فريق راجا أبوظبي ثانيا، برصيد 296.50 نقطة، وفريق بوذيب2 ثالثا، ب 290.50 نقطة.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مشاركة 13 فريقا من الإمارات ودولة قطر، وسط منافسات قوية للوصول إلى المراكز الأولى في فئتي الفرق والفردي.

وتصدر الفارس حذيفة نصير من فريق راجا أبوظبي فئة الفردي بالتمايز مسجلا 88.00 نقطة، وجاء ثانيا الفارس القطري عبدالله الهاجري، برصيد 88.00 نقطة، وثالثا الفارس أحمد العزاني من فريق شرطة دبي، ب87.50 نقطة.

وتوج الفائزين راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية، ومحمد المزروعي مدير العلاقات العامة بالاتحاد.

وأكد المزروعي أن البطولة شهدت مستويات فنية مميزة من الفرسان على مستوى الفردي والفرق، بتقارب كبير في النتائج المحققة في الفرق والفردي، مشيرا إلى استمرار تنظيم الفعاليات المقررة ضمن أجندة الموسم الحالي، بتنظيم بطولة قرية الإمارات العالمية بالوثبة لالتقاط الأوتاد يومي 11 و12 يناير المقبل.