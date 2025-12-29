‏هطول أمطار متفرقة على إمارة الفجيرة

الفجيرة في 29 ديسمبر/ وام/ شهدت إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، اليوم، هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من المناطق، شملت مسافي، والفرفار، ومدينة وسط الفجيرة، ودبا الفجيرة وذلك نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأدّت الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، فيما واصلت الجهات المختصة وفرق الطوارئ متابعة الأوضاع الميدانية، مع دعوة الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، ولا سيما بالقرب من مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.