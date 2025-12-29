سالم بن سلطان القاسمي يشيد بريادة الإمارات خلال القمة العالمية للرياضة في دبي

دبي في 29 ديسمبر / وام / أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانة الرياضة كمنصة عالمية للتميّز والإبداع، مؤكداً أن ما تشهده الدولة من مبادرات نوعية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال حضوره القمة العالمية للرياضة، التي انطلقت اليوم في دبي، وتزامنت مع تكريم الفائزين بالدورة ال13 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، من الشخصيات والقيادات الرياضية وصنّاع القرار والأبطال من دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، ممن حققوا إنجازات عالمية كبيرة، وأضافوا أسماءهم إلى سجلات البطولات والإنجازات التاريخية.

وثمّن الشيخ سالم بن سلطان، الجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث العالمي، وما يحققه من تعزيز للشراكات الدولية، ونشر قيم التنافس الشريف، والابتكار، والاستدامة في القطاع الرياضي، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمعات.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن الجائزة أصبحت علامة فارقة في المشهد الرياضي العالمي، ومنصة ملهمة للاحتفاء بالإنجازات وتحفيز الأجيال القادمة على التميّز، مشيراً إلى أن دبي تواصل، عبر هذه المبادرات، ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً للرياضة، ومركزاً مؤثراً في صناعة مستقبل رياضي أفضل، قائم على نهج التميّز في العمل، وإعلاء قيم الريادة والعطاء، وتوفير بيئة حاضنة للمواهب والنجاحات.