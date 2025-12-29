موسم شتوي نابض بالحياة بالفجيرة

الفجيرة في 29 ديسمبر/ وام/ تواصل إمارة الفجيرة تعزيز حضورها على خارطة السياحة الشتوية في دولة الإمارات، بما تمتلكه من بيئة طبيعية جاذبة تشمل سلاسل الجبال والأودية، و ما توفره من مرافق وخدمات وتجارب متنوعة تلائم الأجواء العائلية ومحبي المغامرة والاستجمام والأنشطة الخارجية.

وتبرز الفجيرة خلال موسم الشتاء كوجهة مثالية للرحلات القصيرة وطويلة الإقامة، بفضل اعتدال الأجواء وتنوّع المنتج السياحي، الذي يشمل الشواطئ والمنتجعات البحرية، والمواقع الطبيعية مثل المسارات الجبيلة وشواطىء الفجيرة ووادي الوريعة، فضلاً عن المناطق الجبلية وأماكن التخييم، وما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراثية مثل قلعة الفجيرة، ومسجد البدية، وقرية التراث، إلى جانب الأسواق الشعبية والفعاليات المجتمعية التي تعكس هوية المكان.

وأكد سعادة سعيد عبدالله السماحي مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن الموسم الشتوي يمثل محطة رئيسية ضمن أجندة الإمارة السياحية حيث تتمتع الفجيرة بمقومات استثنائية تجعلها من أبرز الوجهات الشتوية في الدولة إذ يجتمع البحر والجبل والطبيعة البكر في مساحة واحدة، بما يتيح للزائر تجربة متكاملة تجمع الاسترخاء والمغامرة والثقافة، ونحن نعمل على تطوير البرامج والفعاليات والشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز تدفق السياح ورفع جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات الاستدامة ويعكس الصورة الحضارية للإمارة».

وأشار إلى أن الدائرة تركز على تنشيط الحركة السياحية عبر دعم الفعاليات النوعية وتطوير التجارب المرتبطة بالسياحة البيئية والتراثية، وتشجيع مشاريع الشباب وروّاد الأعمال في مجالات الضيافة والأنشطة السياحية، بما يسهم في تنويع الخيارات أمام الزوار، ويرسخ مكانة الفجيرة وجهةً شتويةً مفضلة على مدار الموسم.