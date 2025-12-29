عمومية "الآسيوي للشراع الحديث" تعتمد برنامج مسابقات 2026

دبي في 29 ديسمبر/وام/عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للشراع الحديث اجتماعها السنوي، اليوم، على هامش بطولة كأس آسيا للشراع الحديث، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بمشاركة ممثلي 31 دولة من مختلف أنحاء القارة الآسيوية.

واستعرض محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة التطوير، برامج التطوير المستقبلية للاتحاد، والتي تُعد من أكبر لجانه، وتشمل توحيد الفئات الاحترافية في دول آسيا، ودعم زيادة عدد مديري السباقات والحكام الدوليين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشاد العبيدلي بجهود أعضاء اللجان المختلفة في الاتحاد، مثنياً بشكل خاص على دور لجنة «البارا»، والجهود المبذولة لنشر الفئة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وزيادة عدد البطولات المخصصة لها على مستوى القارة.

وشهدت الجمعية العمومية عرض برنامج مسابقات الاتحاد لعام 2026، إلى جانب مناقشة التحضيرات الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية 2026، واستعراض إنجازات عام 2025، وتوصيات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشراع.

كما ناقش المجتمعون روزنامة المسابقات القارية في آسيا، ومن بينها الألعاب الشاطئية التي تستضيفها الصين، إضافة إلى التصويت على عدد من التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد، حيث تم اعتماد تعديلات تصب في مصلحة تطوير رياضة الشراع الحديث في القارة.

وأشاد الحضور بحسن تنظيم دولة الإمارات ونادي الحمرية الثقافي الرياضي لبطولة كأس آسيا للشراع الحديث، مؤكدين نجاح الحدث على المستويين التنظيمي والفني.