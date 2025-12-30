نخبة السائقين يشاركون في منافسات تل مرعب للسيارات

أبوظبي في 30 ديسمبر/ وام/ يشارك نخبة السائقين من داخل الإمارات وخارجها في منافسات بطولة صعود تل مرعب للسيارات التي تنطلق غدا وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026.

وتُقام البطولة بتنظيم احترافي، في تحدٍ صعب، نظراً لطبيعة تل مرعب الرملية، وارتفاعه الذي يصل إلى نحو 300 متر، بجانب الانحدار الحاد الذي يفرض اختبارات دقيقة على مهارات السائقين وقدرات المركبات.

وتشهد المنافسات توزيع الفئات على أيام البطولة، بما يضمن تنوع السباقات وارتفاع وتيرة الإثارة، حيث تنطلق منافسات اليوم الأول غداً بفئات السيارات الكهربائية والهايبرد، في حضور يعكس مواكبة البطولة للتقنيات الحديثة وتطور رياضات المحركات.

وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني مع إقامة سباقات فئة 6 سلندر تيربو، وفئة 8 سلندر غاز، وسط توقعات بمنافسة قوية ومحاولات جادة لتحقيق أزمنة مميزة.

وفي اليوم الثالث، تُقام منافسات فئة 8 سلندر تيربو إلى جانب فئة 6 سلندر غاز، حيث تجمع هذه الفئات بين القوة العالية والدقة في التحكم على منحدر تل مرعب.

ويُسدل الستار على البطولة في اليوم الرابع بإقامة منافسات الفئة المفتوحة، وفئة الوكالة، وفئة الهايلكس، والتي تُعد من أكثر الفئات جماهيرية وتشهد عادة ذروة الحضور والتفاعل.

ويحظى صعود تل مرعب بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، كونه يمثل أيقونة لرياضات التحدي الصحراوية، ومحطة رئيسية ضمن أجندة مهرجان ليوا الدولي، الذي يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات التراثية والأنشطة الترفيهية، في مشهد يعكس مكانة المهرجان كوجهة شتوية بارزة على مستوى المنطقة.

ومن المنتظر أن تشهد أيام البطولة أجواءً تنافسية حماسية ومحاولات متواصلة لكسر الأرقام، في ختام مرتقب يواكب احتفالات استقبال العام الجديد.