وفد حكومي لبناني يطّلع على النماذج الحكومية المستقبلية في الإمارات

دبي في 30 ديسمبر/ وام/ اطلع وفد حكومي من مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية لبنان، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.

وهدفت الزيارة التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى التعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً السياسات الحكومية والتشريعات، واستشراف مستقبل الحكومات، والارتقاء بالخدمات الحكومية، والإعلام والاتصال الحكومي، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، وتمكين الحكومات بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الإستراتيجية.

ضم وفد حكومة جمهورية لبنان معالي القاضي محمود مكيه أمين عام مجلس الوزراء مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، ودكتور روعة الحاراتي مستشار الرئيس للتعاون والاقتصاد الدولي، والعميد الركن زياد هيكل مستشار الرئيس للدراسات، وعدد من المسؤولين في مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات.

وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، التقى خلالها معالي مريم الحمادي وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة سعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وإبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وعدداً من القيادات الحكومية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث توسيع الشراكات في تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتقى مجموعة من الخبراء الإماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.

كما تم خلال الزيارة عقد سلسلة جلسات حوارية تفاعلية سلطت الضوء على أبرز ملامح التجربة الحكومية لدولة الإمارات، غطت مواضيع الأداء والتميز الحكومي، والإستراتيجيات لمستقبل مستدام، والسياسات والتشريعات، والقدرة التنافسية العالمية، ومستقبل الحكومات، والاتصال الحكومي، والإعلام الجديد، والخدمات الحكومية، وتجربة المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وأكد عبد الله لوتاه، أن الشراكة مع حكومة لبنان في مجالات العمل الحكومي تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتجسد حرص دولة الإمارات على دعم جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات العالمية، من خلال مشاركة تجاربها ونماذجها المبتكرة، مشيراً إلى دور مكتب التبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع الجهات الوطنية، في تمكين الحكومات من الاستفادة من التجارب الريادية التي طورتها حكومة الإمارات لتعزيز الكفاءة والجاهزية للمستقبل.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية أطلقتا شراكة ثنائية في التحديث الحكومي، ضمن منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مايو الماضي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون بين قيادات حكومتي البلدين الشقيقين، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز علاقات الشراكة مع الجمهورية اللبنانية من خلال تبادل الخبرات، وتطوير العمل الحكومي، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.