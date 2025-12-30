تكريم الفائزين في بطولة رفع أثقال للكبار وفعالية للناشئين والشباب

أبوظبي في 30 ديسمبر/ وام/ نظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أمس، منافسات بطولة رفع أثقال للكبار وفعالية للناشئين والشباب تحت شعار "ارفع في ليوا"، وذلك في تل مرعب بمنطقة الظفرة، ضمن مهرجان ليوا الدولي، وشهدت المنافسات توزيع 22 ميدالية على الفائزين.

حضر المنافسات المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وعبدالله بطي القبيسي نائب رئيس نادي ليوا الرياضي، إلى جانب عدد من مسؤولي نادي أبوظبي لرفع الأثقال ومهرجان ليوا الدولي.

وتوّج لاعبو نادي أبوظبي بأربع ميداليات ذهبية من أصل خمس في البطولة الرئيسية، حيث أحرز مؤيد النجار ذهبية وزن فوق 110 كجم، ونال عز الدين الغفير ذهبية وزن 110 كجم، فيما ذهبت الفضية إلى زميله محمد فتحي، كما فاز العماني عمور سالم بذهبية وزن 94 كجم، وحصل محمد سالم من نادي أبوظبي على الفضية، ونال هلال إسماعيل (لاعب حر) الميدالية البرونزية.

وفي وزن 79 كجم، فاز لاعب نادي أبوظبي مصطفى وحيد بالميدالية الذهبية، ونال العماني مرشد العجمي الفضية، فيما حصل عزت اسيكوف (لاعب حر) على البرونزية. أما في وزن 71 كجم، فقد تُوّج أحمد التمادي من نادي أبوظبي بالذهبية، ونال أحمد جودة (لاعب حر) الفضية، والعماني إلياس البوسعيدي البرونزية.

وشهدت فعالية الناشئين والشباب توزيع ميداليات ذهبية تحفيزية، حيث ضمت قائمة المتوجين 8 لاعبين من نادي أبوظبي هم: سعيد الهاجري، ومصطفى العناني، وتيسير القربي، وعلي عبد الناصر، وعلي فهد، وغيث مطر، وخالد القربي، وزايد الشاطري، إلى جانب لاعبين من العين هما خالد ومحمد النيادي.

وأدار البطولة طاقم تحكيم قاده الحكم الدولي خالد الظنحاني، وضم إيمان الحلاق وشياد يعقوب.