نور محمدوف: الاعتزال قرار نهائي وتركيزي الآن على التدريب وبناء الأبطال

دبي في 30 ديسمبر/وام/ أكد النجم حبيب نورمحمدوف، أسطورة الفنون القتالية المختلطة، أن قرار اعتزاله المنافسات كان نهائياً وواضحاً منذ البداية، مشدداً على أنه لا يفكر في العودة إلى الحلبة رغم اشتياقه أحياناً لأجواء النزال، موضحاً أن القتال جزء من تكوينه، لكنه يكتفي حالياً بالتدريب والوجود في صالة الألعاب الرياضية.

وقال نورمحمدوف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من "القمة العالمية للرياضة" في دبي، إن الفارق بين الحياة داخل الحلبة وخارجها كبير، مشيراً إلى أنه يفضل خوض النزالات على العمل التدريبي، لأن دور المدرب يقتصر على التوجيه بالكلام دون القدرة على استخدام الجسد واليدين كما يحدث في القتال.

وأوضح أن طبيعة العلاقات بين المقاتلين تختلف عن بقية الرياضات، مبيناً أن الود يبقى محدوداً بين المنافسين لأنهم يتواجهون فعلياً داخل الحلبة، بعكس كرة القدم التي وصفها بالرياضة المختلفة، لافتاً إلى أنه كان يحلم في طفولته بأن يصبح لاعب كرة قدم، قبل أن يدخل مجال الفنون القتالية التي أحبها بتأثير من والده.

وعن تجربته التدريبية، أشار نورمحمدوف إلى أنه يعمل بتفاهم كامل مع المدرب خافيير مينديز، مؤكداً أن الانضباط عنصر أساسي داخل صالة التدريب، وأنه لا مجال لاجتهادات فردية في تنفيذ التعليمات، لأن الجميع يعرف ما هو مطلوب منه، موضحاً أنه يدفع مقاتليه إلى أقصى حدود طاقتهم، ويشعر بالفخر بالمستوى الذي وصل إليه فريقه.

وكشف أن فريقه سيشارك بسبعة مقاتلين في نزالات عالمية تقام يوم 7 فبراير المقبل في «كوكا كولا أرينا» بدبي، وهي تجربة يخوضها للمرة الأولى كمدرب، مشدداً على أن المدرب مطالب بمنح كامل طاقته للمقاتلين داخل الحلبة، وتقديم التوجيهات بالتركيز الذهني الإيجابي المطلوب.

وفي حديثه عن القيادة، أكد نورمحمدوف أن والده كان مصدر إلهامه الأول، إذ تعلم منه أسس قيادة الفرق وبناء البطولات، مشيراً إلى أن ما حققه من ألقاب خلال مسيرته يعود في جانب كبير منه إلى توجيهات والده، لافتاً إلى أنه اليوم، وهو في سن الثامنة والثلاثين، باتت رؤيته أكثر وضوحاً بعد مروره بجميع مراحل الاحتراف.

وأكد أنه بات يشعر بالجاهزية لتحمل مسؤولية القيادة بشكل كامل بعد رحيل والده، مشدداً على أهمية الاستثمار في الآخرين ومشاركة المعرفة والطاقة والخبرات، معربا عن رغبته في أن يكون من حوله أفضل منه، وهو النهج الذي تعلمه من والده.