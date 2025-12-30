"دبي الصحية" تعلن تشغيل "مركز الليسيلي الصحي" على مدار 24 ساعة

دبي في 30 ديسمبر/ وام/ أعلنت "دبي الصحية" عن تشغيل "مركز الليسيلي الصحي" على مدار 24 ساعة ، اعتباراً من الأول من يناير 2026، لتسهيل وصول سكان المنطقة إلى الخدمات الصحية، وذلك تلبية لمقترحات سكان المنطقة التي طرحوها خلال مبادرة "مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع".

وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية لشبكة المراكز الصحية العاملة على مدار 24 ساعة، حيث ستعزز سهولة وصول سكان المنطقة إلى خدمات الرعاية الصحية في مختلف الأوقات، وتدعم جاهزية منظومة الرعاية الصحية.

وتوفر "دبي الصحية" 14 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، موزعة على مناطق متعددة في دبي، تقدم مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، صممت لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع من جميع الأعمار، من خلال باقة متنوعة من التخصصات الطبية تشمل الرعاية الوقائية والفحوصات الدورية، وإدارة الحالات المزمنة، بما يضمن حصول المتعاملين على رعاية صحية عالية الجودة.

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، إن تشغيل "مركز الليسيلي الصحي" على مدار 24 ساعة يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التطويرية التي تم اعتمادها استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، ضمن مبادرة "مجالس دبي الصحية"، التي أطلقتها "دبي الصحية" انسجاماً مع أهداف "عام المجتمع 2025".

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نهج "دبي الصحية" في ترجمة الحوار المجتمعي إلى إجراءات تشغيلية عملية، تدعم عمليات التخطيط لتطوير الخدمات الصحية، وتعزّز جاهزية المرافق الصحية، بما يضمن استمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

وأشار إلى أن "دبي الصحية" نظمت خلال العام خمسة مجالس مجتمعية في مناطق مختلفة في دبي، شملت "أم سقيم"، و"الخوانيج"، ونادي دبي لأصحاب الهمم، و"الراشدية"، و"الليسيلي"، وذلك في إطار التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

من جانبها قالت الدكتورة عائشة البسطي، رئيسة طب الأسرة في "دبي الصحية"، إن تشغيل "مركز الليسيلي الصحي" على مدار 24 ساعة، يأتي في إطار الالتزام بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتسهيل وصول أفراد المجتمع إليها في مختلف الأوقات، بما يواكب احتياجات سكان دبي.

وأضافت أن المركز سينضم إلى مراكز "ند الحمر" و"البرشاء" و"المطار" العاملة على مدار الساعة، ليقدم رعاية طبية متكاملة في عدد من التخصصات، تشمل طب الأسرة والرعاية العاجلة.

وأطلقت "دبي الصحية" مبادرة "مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع" دعماً لأهداف "عام المجتمع" من خلال مبادرات ميدانية فعالة تعزز العلاقة بينها وأفراد المجتمع، وتوفر منصة حوارية تفاعلية للتواصل المباشر مع السكان في أماكن تواجدهم، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالاستفادة من تجارب المتعاملين اليومية وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.