ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 30 ديسمبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم "الثلاثاء"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الخدمات العدلية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

وثمّن المجلس، اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، والذي يعكس حرص سموه على تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية المستدامة، وضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز كفاءة الإنفاق وفاعلية الأداء الحكومي.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المعلا - مدير المكتب التعليمي لقطاع العمليات المدرسية - الشارقة والوسطى بوزارة التربية والتعليم ، وسعادة العميد الدكتور علي أحمد أبو الزود - مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وسعادة هنادي صالح اليافعي - مدير عام مؤسسة سلامة الطفل، وسعادة محمد عبيد الحصان ، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ، و سعادة الدكتور عبد الله سليمان الكابوري النقبي - مدير دائرة شؤون الضواحي، والسيد عبد الله محمد الكديد المحرزي - مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ، والسيد عادل عمر سالم عمر - مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، والدكتورة أميرة سيف الخاجة - مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة الشارقة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، والسيدة خلود أحمد النعيمي - مدير الإدارة التنفيذية لشؤون قطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية ، والسيدة أسماء حسن المرزوقي - مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية، والسيدة لهيب مصطفى المتولي - خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، والسيد حسين علي الملا - تنفيذي أول علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

كما أصدر المجلس قرارات بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، وبشأن الرسوم والغرامات المتعلقة بمهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، وبشأن رسوم خدمات تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل القضائي وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية، وضمان حقوق المتعاملين وفق أطر تشريعية وتنظيمية، مؤكداً المجلس دعمه للارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز سيادته.

واطلع المجلس على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2025م، التي تعكس حرص حكومة الشارقة على تمكين الأفراد، وتوفير حياة كريمة للأسر، وتوسيع فرص التوظيف، والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

واستعرض التقرير إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والبالغ 3145 شخصا، بتكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم، وذلك في الجهات المركزية واللامركزية، كما تناول التقرير إحصائيات التوظيف وفق المدن والمناطق والمؤهلات العلمية، ومقارنة التوظيف بين عامي 2024-2025.