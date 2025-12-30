مؤسسة دبي للمرأة تنظم جلسة حوارية ضمن برنامج "تمكين بلس"

دبي في 30 ديسمبر /وام/ نظمت مؤسسة دبي للمرأة، جلسة حوارية ضمن برنامج "تمكين بلس" لرئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، استضافت خلالها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك بهدف تعزيز القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتنمية مهارات التواصل والحضور المؤثر في المحافل المهنية والمجتمعية.

ويُعد برنامج "تمكين بلس"، الذي يمتد على مدار عام كامل، أحد البرامج القيادية النوعية التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة، ويتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتخصصة، تشمل دورات في القيادة والتطوير المهني، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، بهدف نقل الخبرات وبناء شبكة تواصل فاعلة بين المشاركات.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن هذا البرنامج القيادي يواكب النهج الراسخ لدولة الإمارات في دعم المرأة، مشيدة بجهود حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ودعم سموها للمرأة في المجالات كافة من خلال مبادرات وبرامج ذات أثر مستدام تسهم في تطوير المسار المهني للمرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات.

وأكدت أن المرأة الإماراتية استفادت بنجاح من الفرص المتنوعة التي هيأتها لها الدولة وأثبتت جدارتها وتميزها في مختلف القطاعات، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، لافتةً إلى المراتب المتقدمة التي تحققها الدولة سنوياً في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

وأضافت أن المرأة الإماراتية تميزت، على مدى أكثر من خمسة عقود، بروح المسؤولية والعزيمة والإبداع، مؤكدةً أن الفرص المتاحة أمامها اليوم تفتح آفاقاً واسعة لمواصلة هذا النجاح وتعزيز إسهامها في مختلف مجالات التنمية.

وأشادت بالمبادرات المتنوعة التي تنفذها مؤسسة دبي للمرأة لتعزيز إسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني والعمل الحكومي، وتمكينها من تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل العالمية، مشيرة إلى النجاح الذي حققته المؤسسة في تنظيم ثلاث دورات من "منتدى المرأة العالمي" في أعوام 2016 و2020 و2024، واستقطابها لقادة ومسؤولين عالميين وشخصيات مؤثرة، ما أسهم في ترسيخ مكانة المؤسسة كنموذج عالمي للمؤسسات الداعمة للمرأة.