ولي عهد الشارقة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية

الشارقة في 30 ديسمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الطاقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس مجلس الطاقة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحّب سمو ولي عهد الشارقة، في بداية اللقاء، بمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية، مشيداً سموه بالتعاون الكبير بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الطاقة، مما يسهم في خدمة مشروعات التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بكافة برامج الطاقة النظيفة.

واستمع سمو رئيس مجلس الطاقة إلى شرح مفصل حول مشروعات شركة الاتحاد للماء والكهرباء ورؤيتها في الاستفادة من الممارسات الرائدة والتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بنية تحتية متكاملة مع الاهتمام بالبيئة وتقديم الحلول لمختلف التحديات.

من جهته قدم معالي سهيل بن محمد المزروعي، في ختام اللقاء، شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الشارقة على دعم وتوجيهات سموه لتطوير قطاعات الطاقة والكهرباء، مما يسهم في استدامة وتقدم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة.