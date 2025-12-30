مستشفى القاسمي يجري أول عملية قسطرة لمريض ستيني بتقنية" Volt PFA "

الشارقة في 30 ديسمبر /وام/ نجح قسم كهرباء القلب في مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء أول عملية علاج لاضطرابات نظم القلب باستخدام تقنية "Volt™ Pulsed-Field Ablation (PFA)" التي تعد إحدى أحدث التقنيات العالمية في علاج الرجفان الأذيني، لمريض إماراتي ستيني.

واستقبل القسم، المريض، وهو يعاني من نوبات متكررة من الرجفان الأذيني، تمثلت في خفقان سريع وغير منتظم في القلب، مصحوب أحيانًا بالتعب وضيق في التنفس وعدم الارتياح الصدري، حيث ازدادت وتيرة هذه النوبات خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس سلبًا على نشاطه اليومي وجودة حياته، وذلك على الرغم من التزامه بالعلاج الدوائي الموصوف.

وتبين بعد إجراء التقييمات السريرية والفحوصات القلبية اللازمة، أن الحالة تتطلب تدخلاً علاجيًا متقدمًا للسيطرة على اضطراب نظم القلب، ليتم اتخاذ قرار التدخل باستخدام تقنية "Volt PFA" بنجاح.

وقال الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي، إن هذا الإنجاز يجسد التزام المستشفى ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم رعاية صحية متقدمة ترتكز على تبني أحدث الابتكارات الطبية العالمية، مؤكداً أن إدخال تقنية "Volt PFA" يشكل نقلة نوعية في خيارات علاج مرضى اضطرابات نظم القلب، ويسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياتهم وتقليل المضاعفات المرتبطة بالعلاجات التقليدية.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الإجراء المتطور بسواعد الكوادر الطبية المتخصصة يعكس كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، منوهاً إلى أن هذه النجاحات المتتالية تعزز ثقة المرضى بالخدمات الصحية الوطنية، وتدعم مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في تطوير منظومة صحية قائمة على النتائج والأثر الإيجابي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مجدي، استشاري ورئيس قسم كهرباء القلب في مستشفى القاسمي، أن تقنية استئصال الحقل النبضي "Pulsed-Field Ablation – PFA" تعتبر من التقنيات غير الحرارية المتقدمة لعلاج اضطرابات نظم القلب، وعلى رأسها الرجفان الأذيني؛ حيث تعتمد على إرسال نبضات كهربائية عالية الطاقة تستهدف بدقة الأنسجة المسؤولة عن الإشارات الكهربائية غير المنتظمة، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة.

وأشار إلى أن نظام "Volt PFA" يعد من أحدث أنظمة "PFA" عالميًا، ويتميز بتصميم مبتكر على شكل كرة داخل سلة يتيح تلامسًا أفضل مع الأنسجة المستهدفة، إضافة إلى إمكانية إجراء رسم الخرائط الكهربائية والاستئصال العلاجي في إجراء واحد باستخدام القسطرة نفسها، لافتاً إلى أن النظام يتيح في بعض الحالات إجراء العملية تحت تسكين خفيف بدلًا من التخدير العام، ما يقلل من المخاطر المحتملة ويسرع من تعافي المرضى، فضلًا عن تكامله مع أنظمة رسم خرائط القلب ثلاثية الأبعاد لرفع دقة تحديد مناطق الاستئصال.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي بالتزامن مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على النظام، الأمر الذي يعزز مكانة المستشفى ودولة الإمارات في مقدمة المؤسسات الصحية الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.